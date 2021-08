Basket femminile. L’Italia di Colognesi eliminata ai mondiali U19 in Ungheria

Sconfitta in volata dalle padrone di casa (48-54)

Assente Martina Spinelli, infortunatasi a un ginocchio

LECCO – Niente da fare per la nazionale italiana U19 femminile di pallacanestro. La formazione allenata da coach Riccardi ha perso lo scontro a eliminazione diretta con le padrone di casa dell’Ungheria col punteggio di 48-54 e dovrà disputare il girone di consolazione.

L’Ungheria prova subito a fare la partita con un primo quarto da ventidue punti, ma l’Italia non molla e si mette in scia (16-22). A metà della seconda frazione le magiare toccano la doppia cifra di vantaggio (18-28), ma le azzurre rimontano e arrivano a un solo punto di distacco nel terzo quarto con tre liberi di Panzera (32-33). É la stessa giocatrice della GEAS a segnare – da tre punti – il canestro del primo vantaggio italiano (37-35).

L’ultimo quarto inizia in totale equilibrio (39-42), ma le ragazze di coach Riccardi segnano solo due punti in sette minuti e non riescono più a risalire, perdendo col punteggio di 48-54.

Per la lecchese Silvia Colognesi ennesima partita di sostanza: due punti, cinque rimbalzi e due recuperi in ventuno minuti di gioco. Brave anche le altre “panterine” Nasraoui – 6 punti e 8 rimbalzi – e Allievi.

La formazione italiana può recriminare sull’assenza dell’ala del Basket Costa Martina Spinelli, una delle migliori giocatrici della squadra. La diciannovenne, infortunatasi al ginocchio, non ha potuto prendere parte alla partita e subirà un lungo stop nei prossimi mesi a causa della rottura del legamento crociato.