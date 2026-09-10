Basket femminile. L’Italia eliminata dall’Australia, Villa sottotono

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Berlino Matilde Villa Australia20260907

Azzurre battute 80-82

“In & out” il canestro del pareggio di Pasa

BERLINO – Tutta la crudeltà della pallacanestro si è vista nel finale della partita tra Italia e Australia, gara valida per accedere ai quarti dei Campionati mondiali femminili.

La nazionale di coach Andrea Capobianco era andata a un passo dalla clamorosa rimonta e dall’eliminare la formazione che aveva al collo un bronzo olimpico conquistato a Parigi 2024.
Le azzurre, sotto anche di 26 punti nel terzo quarto, mettono insieme una clamorosa rimonta basata su disperazione e coraggio, arrivando a spaventare le avversarie.

Purtroppo tutto quello che è potuto andar male nel finale, è andato storto. Il tiro del potenziale pareggio di Cecilia Zandalasini (77-79) che balla sul ferro tre volte prima di uscire e, sul rimbalzo offensivo, gli arbitri ribaltano la rimessa dopo averla data alle azzurre erroneamente.
I liberi di Wilson sembrano aver chiuso il match ma un canestro da 9 metri di Blasigh riporta le azzurre a meno uno (80-81).

Borlase con un tiro libero dà all’Australia due punti di vantaggio, con quattro secondi ancora da giocare. Coach Capobianco inserisce la velocissima Pasa e il playmaker prende d’infilata tutta la difesa aussie, riuscendo a tirare in precario equilibrio. Per la seconda volta in 15 secondi il ferro dice no, beffando le azzurre che perdono 80-82.

L’Italia esce dal campo tra gli applausi, meritatissimi. Matilde Villa, dopo tante partite ottime – seconda marcatrice delle azzurre – ieri è stata meno incisiva e ha visto la rimonta azzurra dalla panchina, anche grazie alla strepitosa serata di Costanza Verona (23 punti)

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