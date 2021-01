Basket femminile. Matilde Villa candidata agli Italian Sportrait Awards

La giovane cestista tra le cinque “promesse future” dello sport italiano

Si ha tempo fino al 21 febbraio 2021 per votarla

COSTA MASNAGA – La stagione stellare di Matilde Villa non sta passando certamente inosservata. La sedicenne cestista del Basket Costa Masnaga è stata selezionata come potenziale candidata per vincere l’Italian Sportrait Award nella categoria “Giovani donne”.

Villa al momento è la miglior marcatrice italiana del campionato di Serie A1, con oltre sedici punti di media a partita, che la classifica all’undicesimo posto assoluto. La giovanissima cestista è inoltre 17° assoluta nella % ai tiri liberi (78%), 18° nelle palle recuperate (1,6) e 11° negli assist (3,9), giocando oltre trenta minuti a partita.

A contendere il posto alla panterina ci sono la schermitrice Martina Favaretto, l’atleta paralimpica Ambra Sabatini, la tredicenne ginnasta Alice Taglietti e la saltatrice in lungo Larissa Iapichino, figlia degli ex nazionali Gianni e di Fiona May, icona dell’atletica azzurra.

Tutti gli appassionati di pallacanestro potranno sostenere Matilde votandola sul sito www.italiansportraitaward.it entro il 21 febbraio 2021.

La premiazione verrà effettuata una volta migliorata la situazione pandemica, non prima di marzo 2021.