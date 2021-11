Basket femminile. Matilde Villa esordisce con la nazionale maggiore

La sedicenne entra in campo a tre minuti dalla fine del match

Quattro punti e tre assist in soli tre minuti di gioco

FAENZA – Meravigliosa notizia per il Basket Costa Masnaga: Matilde Villa ha esordito ieri con la nazionale maggiore di pallacanestro femminile nella gara di qualificazione ai campionati europei 2023 che l’Italia ha disputato a Faenza contro il Lussemburgo.

La gara tra azzurre e lussemburghesi si è subito messa sul binario giusto per le ragazze di coach Capobianco, che a metà partita sono avanti 40-26.

Nel secondo tempo il divario si è dilatato sempre di più e così l’allenatore campano, a tre minuti dalla sirena finale, ha regalato alla sedicenne Matilde Villa l’esordio con la nazionale senior. La “panterina” ha ripagato il coach con un “passo e tiro” d’alta scuola, segnando istantaneamente i primi punti in maglia azzurra.

La gara è stata vinta dall’Italia col punteggio di 82-48. Fantastica prova per Sara Madera, che segna sedici punti senza errori dal campo. Per Villa, il tabellino finale recita 4 punti (2/2 al tiro) e tre assist in soli tre minuti di gioco.