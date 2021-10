Basket femminile. Matilde Villa, prima convocazione con la nazionale maggiore

Sarà nel gruppo che si giocherà la qualificazione a Eurobasket 2023

La sedicenne è la miglior marcatrice italiana della Serie A

COSTA MASNAGA – Grande soddisfazione per il Basket Costa Masnaga e il suo dirigente Bicio Ranieri: la sedicenne Matilde Villa è stata convocata dal commissario tecnico della nazionale femminile Lino Lardo in vista delle prime due partite di qualificazione all’Eurobasket Women 2023.

Matilde Villa ha esordito con la prima squadra del Basket Costa in Serie A2 nel campionato 2018/19. Nel 2019/20 il debutto nella massima serie e lo scorso anno l’esplosione assoluta. In questa stagione è la miglior marcatrice italiana del campionato di Serie A – quarta assoluta e unica nella top ten – a 19 punti di media.

Nella stessa squadra gioca anche la sorella gemella Eleonora, che segna quasi tre punti a partita in quindici minuti di gioco.

La squadra azzurra si ritroverà il 7 novembre al centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa. Due le partite in programma: il giorno 11 novembre a Piestany contro la Slovacchia, il 14 a Faenza contro il Lussemburgo. Entrambe le partite si disputeranno alle ore 18.00 e saranno visibili on line, la prima sul canale YouTube FIBA, la seconda sulla pagina Facebook di Italbasket.