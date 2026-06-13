Basket femminile Serie A2. Silvia Colognesi torna a Empoli

La lecchese lascia la Logiman Broni

Aveva giocato in Toscana nella stagione 2024/25

LECCO – Dopo una stagione positiva con la maglia della Logiman Broni – chiusa con 5 punti e 4 rimbalzi di media, in venticinque minuti – l’ala/centro lecchese Silvia Colognesi ha scelto di cambiare squadra e di tornare da dove aveva giocato la stagione precedente, alla USE Rosa Scotti Empoli, formazione che ha chiuso il campionato di Serie A2 al terzo posto in regular season, venendo eliminata al secondo turno dei play-off.

Colognesi è nata a Lecco nel 2002. Dopo il minibasket al Basket Lecco, ha svolto tutto il percorso giovanile nel Basket Costa Masnaga, segnalandosi come prospetto di livello nazionale e vincendo due campionati europei giovanili – U16 e U20 – con una medaglia di bronzo, sempre nell’U20, oltre a diversi “scudettini” con la maglia di Costa Masnaga.

Da senior ha giocato per tre stagioni a La Spezia, passando poi a Empoli, sempre in Serie A2. L’ottimo campionato fatto in Toscana – 11 punti, 9.7 rimbalzi e 2 assist di media – le aveva permesso di salire in A1 a Broni.

Adesso il ritorno in A2, per puntare alla promozione con la formazione di coach Alessio Cioni.