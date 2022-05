Basket femminile Serie C. La Lecco Basket Women pronta per i play off

Venerdì 20 la sfida “dentro/fuori” a Gallarate

“Loro sono una squadra valida, ma non partiamo battute”

LECCO – La Lecco Basket Women è pronta per l’esordio nei play-off. La società, neo promossa in Serie C, ha concluso la regular season al quinto posto assolto in classifica. Molto soddisfatta coach Valentina Canali.

“Abbiamo formato un gruppo nuovo, sia nel roster che nello staff tecnico; abbiamo affrontato un campionato di serie C da esordienti in categoria, crescendo di livello tecnicamente e compattandoci come gruppo partita dopo partita, e ora siamo qualificate ai playoff da quinte in classifica. Non so cosa si potrebbe chiedere di più”

Le lecchesi ora dovranno affrontare l’Isotec Gallarate venerdì 20 maggio (h. 21.15), in palio il passaggio del turno.

“Gallarate è sicuramente squadra molto valida, con un quintetto di grande livello che ha in Sciutti e Salzillo le sue punte di diamante, un asse play-pivot da serie B che sarà sicuramente difficile da limitare – prosegue l’allenatrice brianzola – proveremo a mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi. Non partiamo certo sconfitte, abbiamo le nostre armi e cercheremo di valorizzarle.

A complicare la sfida per la squadra bluceleste l’alto numero di giocatrici infortunate. “Purtroppo ci stiamo allenando in 8-9, abbiamo un’infermeria sovraffollata ma lo spirito è alto e le ragazze si stanno veramente impegnando molto, pur con la leggerezza e la tranquillità di chi sa di non avere nulla da perdere. Le condizioni di Mandonico in particolare sono quelle che più ci preoccupano, non si allenerà e fino all’ultimo non sapremo se sarà della partita – conclude coach Canali – in ogni caso so che tutta la squadra darà il massimo e che abbiamo le carte in regola per provare a sognare un passaggio del turno che avrebbe il sapore di un risultato storico”.