Basket femminile Serie C. Nuovo acquisto per la D’Avino Consulting Lecco

Accordo con il lungo Alice Panighetti
“Progetto serio con una buona prospettiva” dichiara la giocatrice
LECCO – La D’Avino Consulting Lecco piazza una “zampata” di mercato accordandosi con la ventiquattrenne Alice Panighetti. La vimercatese lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie B con la maglia del Carugate.
Panighetti ha cominciato a giocare a pallacanestro nelle giovanili della DI. PO. Vimercate a sei anni. Passata a Villasanta, ha debuttato con la squadra monzese in Serie B, prima di passare per un paio di stagioni a Robbiano e vestire lo scorso anno la maglia del Carugate.
“La società propone un progetto serio e con una buona prospettiva – dichiara la giocatrice – sono pronta a mettermi in gioco in questa nuova esperienza con l’obiettivo di ottenere ottimi risultati sia personali che di squadra. Credo che potremmo fare un buon campionato puntando in alto, con esperienza e grinta penso che ci potremmo togliere tante soddisfazioni”.
Panighetti è un centro mobile di 183 cm, capace di giocare sotto canestro ma anche di uscire fuori dall’area per colpire col suo buon tiro dalla media distanza.
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