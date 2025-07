Basket femminile. Silvia Colognesi giocherà in Serie A1

La giocatrice si è accordata con la Logiman Broni

“Un traguardo importante che non immaginavo di poter raggiungere”

LECCO – Ottime notizie per l’ala/centro lecchese Silvia Colognesi. La giocatrice di pallacanestro ha infatti firmato un contratto con la neopromossa Logiman Broni e da settembre giocherà il campionato di Serie A1 con la società pavese.

“Per la prossima stagione sportiva parteciperò al campionato di Serie A1, indossando la maglia di Broni – dichiara Colognesi – sono molto contenta per questa opportunità: sarà una sfida importante e un’esperienza da cui sono certa crescerò molto, sia dal punto di vista personale che cestistico”.

Dopo tanti anni di Serie A2, per la lecchese è arrivata finalmente l’occasione di misurarsi contro le migliori giocatrici d’Italia. “Per me rappresenta un traguardo importante, che qualche anno fa non immaginavo nemmeno di poter raggiungere, per questo motivo sono molto emozionata per questa nuova avventura e anche soddisfatta per tutto il percorso che mi ha portato fino a qui.

Ringrazio Broni per la fiducia che ha riposto in me e per l’occasione di far parte di questo progetto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!”

Colognesi (180 cm /2002) ha iniziato a giocare a minibasket nel Basket Lecco e fatto tutto il percorso giovanile nel Basket Costa Masnaga, vincendo diversi scudetti giovanili e anche tre medaglie europee: un oro nella categoria U16 e un’oro e un bronzo nella U20.

La scorsa stagione sportiva Colognesi ha vestito la maglia della Riso Scotti Empoli in Serie A2, vincendo la Coppa Italia di categoria e chiudendo la stagione con 11.2 punti, 9.7 rimbalzi e 2.2 assist.