Basket femminile. Silvia Colognesi, nuova avventura a Carugate

La lecchese giocherà nel campionato di Serie A2

Con lei anche Chiara Discacciati e Camilla Allevi

LECCO – Nuova avventura per la lecchese Silvia Colognesi. La giocatrice del Basket Costa Masnaga disputerà il campionato di Serie A2 con la maglia del Basket Carugate. Insieme a lei andranno anche le sue compagne e coetanee Camilla Allevi e Chiara Discacciati. Le tre atlete, oltre al campionato di A2, disputeranno anche l’U20 con la maglia di Costa Masnaga.

Colognesi (182 cm – 2002) dopo aver iniziato col minibasket a Lecco, ha svolto tutta la carriera giovanile con le panterine del Basket Costa. Un percorso vincente, che ha portato alla società di Bicio Ranieri due scudetti (U16 e U18) nel 2018, col rammarico di non aver potuto giocarsi fino in fondo le carte in questo campionato, dove la squadra biancorossa era tra le favorite per la vittoria finale. Sempre nel 2018, Colognesi era nel gruppo delle azzurrine che hanno vinto la medaglia d’oro U16 ai campionati Europei in Lituania.

“Ho deciso di cogliere quest’occasione e intraprendere la nuova avventura con la maglia di Carugate per mettermi in gioco e confrontarmi in una categoria difficile come la A2 – dichiara Colognesi – la società mi ha fatto un’ottima impressione. Sono molto carica per questa nuova esperienza, darò il massimo.”

“Siamo contenti di aver trovato una soluzione ottimale per il proseguimenti della carriera delle tre atlete, con una formula che permetta loro di poter giocare l’ultimo campionato giovanile, dopo che quello di quest’anno è stato interrotto a causa del CoVid, e togliersi un’ultima soddisfazione” queste le parole di Bicio Ranieri.