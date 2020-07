Basket femminile. Susanna Davide è una nuova giocatrice della LBW

Arriva dall’Odorosa Almenno

Per lei un passato alla Starlight Valmadrera

LECCO – Nuova giocatrice per la Lecco Basket Women, che si accorda con il giovanissimo centro Susanna Davide.

La cestista lecchese (2002 – 175 cm) è nativa di Torre de Busi, ma ha iniziato a giocare a pallacanestro della Carpe Diem Calolziocorte. Dopo aver ultimato tutto il percorso di minibasket, a dodici anni si trasferisce alla Starlight Valmadrera, disputando sia le giovanili che la Serie C. Nel 2019/20 il passaggio all’Ororosa Almenno per giocare il campionato U18 regionale, stagione che si è conclusa in anticipo a causa della pandmia.

“Pur essendomi trovata molto bene in Ororosa, ho deciso di tornare nel territorio lecchese per conciliare meglio studio e sport, nell’anno della maturità. Inoltre la presenza di coach Valentina Canali, che mi aveva allenato ai tempi di Valmadrera, e di altre mie vecchia compagne di squadra ha facilitato la mia scelta” ha dichiarato Susanna.

“Il mio punto di forza è l’aggressività sotto canestro, sono molto determinata. Cercherò di dare il massimo in ogni allenamento per colmare le lacune tecniche” ha concluso la giocatrice.