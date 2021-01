Le due giocatrici di Costa Masnaga sotto l’occhio di coach Lardo

Possibile un esordio per entrambe nei prossimi mesi

COSTA MASNAGA – La prossima settimana la nazionale italiana di pallacanestro femminile volerà a Istanbul per giocare le ultime due partite di qualificazione all’Eurobasket 2021. La formazione allenata da coach Lino Lardo giocherà il 4 febbraio contro la Danimarca e il 6 contro la Romania.

Con la situazione di classifica attuale la nazionale deve assolutamente vincere entrambi i match per sperare di rientrare tra le “migliori seconde” dei vari gironi e quindi staccare il posto per la manifestazione che si disputerà dal 17 al 27 giugno 2021 tra Strasburgo e Valencia.

Coach Lino Lardo ha convocato quattordici giocatrici che faranno parte del gruppo che andrà nella “bolla” di Istanbul, guidate da Cecilia Zandalasini.

Guardando la lista delle riserve a casa c’è gioia anche per i tifosi del Basket Costa Masnaga: le giovanissime Martina Spinelli (2002) e Matilde Villa (2004) sono infatti state selezionate come riserve a casa.

Le due panterine sono le più giovani del lotto, insieme a Ilaria Panzera.

In particolare l’esordio con la maglia azzurra sembra prossimo per la più giovane delle due atlete biancorosse. Raffaella Masciadri – capo delegazione azzurro – aveva speso parole al miele per Villa, indicandola come potenziale promessa per il futuro.

Per quanto riguarda Spinelli, la ragazza si è già tolta diverse soddisfazioni con le nazionali giovanili, vincendo un europeo U16 e uno U18.

In stagione Villa sta segnando oltre sedici punti a partita, mentre Spinelli supera gli otto, con cinque rimbalzi.