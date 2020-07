Basket giovanile. A Costa Masnaga si lavora per il futuro con coach Silvestri

La società recluta talenti

“C’è voglia di crescere e migliorare, senza pressione”

COSTA MASNAGA – Con l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Adriano Silvestri, al Basket Costa Masnaga si punta forte sul settore maschile, fin dalla prossima stagione. Uno dei primi vivai d’Italia a livello femminile ha deciso di fare il grande passo in avanti.

La società del presidente Ranieri potrà vantare la copertura di tutte le categorie giovanili maschili – dall’U20 fino all’U13 – e una prima squadra di riferimento in Serie D, il Basket Nibionno.

Adriano Silvestri è già al lavoro per fare reclutamento in vista della prossima stagione sportiva, sulle annate che vanno dal 2005 al 2008. “In questo periodo stiamo svolgendo un training camp, ovviamente con la massima sicurezza e attenzione al protocollo virus-free, con selezioni dei migliori prospetti del territorio lecchese, brianzolo, comasco e anche di quello bergamasco. Abbiamo tanti ragazzi talentuosi che stanno provando da noi e il training camp è un’ottima opportunità per testare le loro qualità tecniche e, soprattutto, per dare del valore aggiunto sia ai nostri che verranno ad allenarsi che alle nuove leve”.

La voglia è quella di costruire un settore giovanile di eccellenza, senza lasciare indietro nessuno. “La società lavora con grande ambizione, ma al tempo stesso permette a tutti di giocare, divertirsi e migliorare: anche giocatori che hanno minori abilità tecniche avranno la possibilità di fare il medesimo numero di allenamenti, facendo un campionato un po’ meno competitivo, avendo l’opportunità di avere spazio in campo e crescere”.

Silvestri ha iniziato a impostare una linea guida utile per tutte le giovanili. “Cercheremo di dare una linea guida comune che parta dalla prima squadra e arrivi fino alle giovanili più piccole, semplificando gli elementi tecnici in campo, ma seguendo un filo conduttore. Sarà molto importante perché, parallelamente alla loro crescita, i ragazzi andranno ad aggiungere nuovi strumenti tecnici, mantenendo il concetto di base e trovando una strada un po’ più facile. Su ogni gruppo ci saranno due allenatori fissi e un supervisor d’esperienza.”

L’obiettivo finale è quello di seguire le orme del settore femminile, un’eccellenza a livello nazionale negli ultimi anni, con diversi “scudettini” in bacheca. “Professionalità e positività: questa è l’aria che si respira a Costa, l’ideale per qualsiasi ragazzo che mette per la prima volta piede in palestra da noi. C’è tanta voglia di migliorare e crescere senza troppa pressione: il settore maschile cercherà di imitare qualitativamente il percorso fatto dal settore femminile negli ultimi anni”.