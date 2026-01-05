Basket giovanile. A Mandello il raduno dei migliori 2013

Appuntamento al Cral dalle 18 alle 19.30

Domina il Basket Costa: sette atleti presenti su ventidue

MANDELLO DEL LARIO – Si svolgerà mercoledì 7 gennaio nella palestra del Cral di Mandello del Lario il raduno dei migliori giovani cestisti nati nel 2013 per le province di Lecco e Sondrio, nell’ambito del monitoraggio per il progetto “Obiettivo maglia azzurra”.

Gli imberbi talenti si troveranno nella palestra mandellese alle 17.30, l’allenamento si svolgerà tra le 18 e le 19.30 agli ordini del Referente Tecnico per la Lombardia Matteo Semoventa e a quelli provinciali, Marco Bugana (Lecco) e Giacomo Tarabini (Sondrio).

I selezionatori hanno chiamato ventidue giocatori. Il gruppo più numeroso è quello del Basket Costa Masnaga, presente con ben sette atleti: Alessandro Colombo, Federico Gerosa, Alessandro Bianco, Samuele Munaretto, Gabriele Merlo, Francesco Negri ed Emanuele Spreafico. Al secondo posto i ragazzi della Sportiva Sondrio con cinque.

Per quanto riguarda le altre società lecchesi, tre convocati per la Civatese (Rosario Scardino, Luca Baraggia e Luca Ossola), due per il Centro Basket Pescate (Giulio Argentieri e Pietro Galetti) più il robbiatese Alessandro Viscardi.