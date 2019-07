Basket Giovanile. Basket Costa sconfitto nella finale U14 nazionale

La formazione di coach Sala si arrende al Basket Roma (62-64).

Ilaria Bernardi nel quintetto ideale del torneo.

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Terza finale consecutiva nel campionato U14 femminile di pallacanestro per il Basket Costa Masnaga. La società di Fabrizio “Bicio” Ranieri, dopo la vittoria del 2017, ha perso per la seconda volta consecutiva la finalissima, e sempre negli ultimi minuti.

Le ragazze allenate da coach Marcello Sala – tra cui le ballabiesi Giulia Spreafico e Asia Galli – hanno fatto il percorso netto fino alla finale, vincendo le tre partite del girone di qualificazione contro la Pall. Codroipese (56-45), Brindisi (80-36) e Bolzano (105-16).

Nella fase a eliminazione diretta le biancorosse hanno prima battuto nei quarti Schio (75-65) e nelle semifinali le siciliane della Virtus Eirene (66-83).

La finale contro il Basket Roma è stata una vera battaglia. Sono le romane a scattare via con grinta, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 9-20, distacco che rimane quasi immutato alla pausa di metà partita (24-36).

Il match resta saldamente nelle mani del Basket Roma anche nel terzo quarto (40-52) ma, nell’ultima frazione, il Basket Costa risorge come l’araba fenice, piazzando un incredibile parziale di 18-2 e prendendo la testa della partita (58-54).

Le squadre arrivano in parità a quota sessanta, ma saranno le romane a gioire. La tripla del sorpasso di Cibinetto (62-63) non entra e Aghilarre fissa dalla lunetta il 62-64 finale.

La sconfitta in finale non pregiudica l’ennesima estate da protagonista della società di Ranieri, capace di vincere il titolo U16 e di ottenere il secondo posto nella U18 e nella U14.

BASKET COSTA – BASKET ROMA 62-64

PARZIALI: 9-20, 24-36, 40-52

COSTA MASNAGA: Rotta 9, Cibinetto 16, Bernardi 19, Galli S., Cesana 7, Bellasio 7, Galli A., Radaelli, Natoli, Spreafico 4, Prederi, Citterio. All. Marcello Sala

ROMA: Belluzzo 14, Preziosi, Lucantoni 24, Cenci 7, Cherubini, Caradonna, Busca 1, Marini 7, Salerno, Aghilarre 11, Simonelli, Orsini. All. Bongiorno