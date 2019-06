Basket giovanile. Domenica la 19° edizione del Trofeo Aldeghi

il meglio del minibasket lombardo in Brianza

Desio prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno

LECCO – Il grande minibasket lombardo tornerà in Brianza per la 19° edizione del Trofeo Aldeghi, patrocinato dal CRL e dalla Delegazione Provinciale FIP di Lecco. Il trofeo è dedicato alla memoria di Sandro Aldeghi, ex dirigente della squadra di Robbiate.

Questa volta la società dei Rhinos ha fatto le cose in grande, portando sui campi da gioco di Robbiate e Merate i piccoli giocatori di alcune delle più storiche società lombarde. Saranno della partita, tra le altre formazioni, i ragazzini del MiniOlimpia Milano, dell’Aurora Desio – vincitrice dell’edizione 2018! – della Blu Orobica Bergamo, della Pallacanestro Varese Academy, del progetto Giovani Cantù e della Vanoli Young Cremona.

Il comitato LC-SO sarà rappresentato dai valtellinesi della Pezzini Morbegno e dai padroni di casa dei Rhinos Robbiate, rinforzati con alcuni elementi del Basket Lecco. Le due formazioni saranno nello stesso girone, con Lomellina MB come terzo incomodo.

Il torneo si svolgerà interamente domenica 9 giugno 2019. Durante la mattinata ci saranno le partite di qualificazione, con quattro gironi da tre squadre. Nel pomeriggio si giocheranno semifinali e finali, mettendo contro le prime classificate di ogni girone, le seconde e le terze.

Alle ore 18.30 avverranno le premiazioni per i circa duecento mini cestisti scesi in campo.