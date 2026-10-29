Basket giovanile. Due lecchesi convocati con Team Lombardia

Magni (Civatese) e Scarfò (Lecco) convocati

L’ex pescatese Krasniqi tra le riserve

LECCO – Ancora buone notizie per la pallacanestro giovanile lecchese: Mattia Magni (GSG Civatese) e Tommaso Scarfò (Basket Lecco) sono stati convocati lo scorso 21 ottobre dalla FIP Lombardia e dal Responsabile Tecnico Territoriale Matteo Semoventa per giocare una partita con il Team Lombardia U15.

La gara si disputerà giovedì 29 ottobre.

Scarfò e Magni faranno parte di un gruppo di dodici giocatori che dovrà trovarsi oggi alle 17 a Brescia. A partire dalle 17.30 inizierà una partita amichevole contro i pari età del Trentino Alto Adige.

Oltre a loro due, l’ex pescatese Alex Krasniqi – attualmente all’Aurora Desio – è stato convocato come riserva a casa.