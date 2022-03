Basket giovanile. Giovedì 17 marzo le selezioni provinciali a Lecco

In lizza i migliori prospetti 2008 di Lecco e Sondrio

I selezionati andranno al “Trofeo delle Province 2022”

LECCO – Giovedì 17 marzo i migliori prospetti nati nel 2008 delle province di Lecco e Sondrio si ritroveranno per le prime sessioni di allenamento in vista della selezione per il “Trofeo delle Province 2022″.

Il gruppo di giovani atleti sarà diviso in due sessioni di allenamento. Nel primo gruppo (17.00/18.30) ci saranno atleti di Carpe Diem Calolziocorte, Mandello, Robbiate, Rovagnate, Osnago e Basket Lecco. Nel secondo (18.15/19.50) quelli di Olginate, Morbegno, Chiavenna, Sondrio, Basket Costa e Basket Club Tirano.

Le società più rappresentate sono Sondrio, Basket Lecco e Osnago con cinque atleti presenti. Quattro a testa per Calolziocorte e Olginate.

L’allenatore della selezione sarà coach Riccardo Motta (Pol. Mandello), assistito da coach Luca Marchetti (Sportiva Sondrio).

Saranno presenti alla selezioni anche i due delegati del CNA – Gabriele Decio per Lecco, Gianfranco Busi per Sondrio – il Referente tecnico provincial di Lecco Cristian Testa, il suo collega di Sondrio Giacomo Tarabini e il Referente tecnico lombardo Massimo Meneguzzo.

Al seguente link l’elenco convocati