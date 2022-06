Basket giovanile. Il Basket Costa Masnaga festeggia lo scudetto U19

Le biancorosse dominano le finali di Battipaglia

Il capitano Vittoria Allevi inserita nel quintetto ideale del torneo

BATTIPAGLIA – Il Basket Costa Masnaga si conferma una volta di più come la migliore “cantera” italiana per la pallacanestro femminile. La società biancorossa – che domenica prossima festeggerà i 50 anni di attività – ha vinto ieri lo scudetto U19 a Battipaglia, sconfiggendo in finale l’Umana Reyer Venezia.

Le “panterine” non hanno avuto nessun problema nel girone di qualificazione, letteralmente dominando il girone.

Qualificatesi direttamente ai quarti di finale, hanno superato l’Ororosa Bergamo col punteggio di 63-34 e proseguito come un rullo compressore fino alla vittoria finale. Nulla hanno potuto la GEAS Sesto San Giovanni – sconfitta 76-34 in semifinale – e l’Umana Reyer Venezia, battuta con un eloquente 83-45 in finale.

“Abbiamo meritato questa vittoria -dice il capitano del Basket Costa Vittoria Allievi – non solo in questi giorni, ma in tutta la stagione, senza mai saltare un allenamento e impegnandoci sempre al massimo. È il risultato del lavoro di un anno”

La stessa Allevi è stata inserita nel quintetto ideale della manifestazione insieme a Carlotta Zanardi (Brixia Brescia), Anita Carraro (Umana Reyer Venezia), Sara Ronchi (Geas Basket) e Matilde Bianchi (Umana Reyer Venezia).

BASKET COSTA MASNAGA – UMANA REYER VENEZIA 83-45

PARZIALI: 22-8; 37-17; 64-32

COSTA MASNAGA: Villa M. 14, Caloro 14, Osazuwa 12, Labanca 14, Allievi 9, Villa E. 10, Toffali,Piatti, Bernardi 2,Tentori 2,Serra 3,N’guessan 3. All. Rossi.