Basket giovanile. Il Basket Costa si conferma campione nazionale U16.

Le panterine si confermano ai vertici della categoria.

Allievi e Toffali nel quintetto ideale.

CHIANCIANO TERME – Fine settimana fantastico per il Basket Costa Masnaga. La squadra U16 della società brianzola ha riconfermato il titolo di campione d’Italia vinto dodici mesi fa. Per le “panterine” questo è il quarto scudetto giovanile vinto negli ultimi tre anni, in attesa della conclusione del campionato U14.

La formazione allenata da coach Cosimo De Milo non ha avuto grandi problemi a sbarazzarsi, nella semifinale di sabato 22 giugno, della formazione ligure del Basket Pegli, vincendo la sfida col roboante punteggio di 86-40.

Domenica la sfida per il titolo di campione d’Italia è stata un derby lombardo tra le panterine e il Brixia Basket Brescia, alla prima finale assoluta della sua storia.

L’inizio di gara vede lo sprint della società bresciana sfruttando il talento di Zanardi, ma già alla fine del primo quarto è il Basket Costa a prendere in mano le operazioni, dilatanto il punteggio fino al 48-23 di metà partita.

Nella ripresa c’è poco da dire. Le ragazze di coach De Melo tengono ben saldo il comando della gara e chiudono con un’amplissima vittoria col punteggio di 80-49.

Miglior marcatrice lecchese Vittoria Allievi a quota diciotto punti.

“Sapevamo delle problematiche che il Brixia ci avrebbe dato – dice coach Cosimo De Milo nel post gara -. Nei momenti iniziali abbiamo tardato a girare la gara a nostro favore, come invece era successo per tutta la settimana qui a Chianciano. Ma in una finale Scudetto ci può stare. Prima della partita avevo chiesto alle mie ragazze di fare in campo solo una cosa, quella che le viene meglio: giocare a basket. E sono state bravissime.”

Nel quintetto ideale della manifestazione sono state inserite due ragazze biancorosse: Allievi e Laura Toffali.

BIANCHI GROUP COSTA X L’UNICEF – BRIXIA BASKET 80-49

Parziali: 16-11, 48-23, 65-39

COSTA MASNAGA: Pollini 7, Allievi 18 , Ukaegbu 6 , Villa 17 , Villa 13, Zappa, N’Guessan 3 , Tentori, Quarti, Valli, Toffali 14 . All. De Milo

BRESCIA: Tomasoni 10, Zanardi 24, Tomasoni 9 , Zorat n.e, Pinardi 5, Faroni, Cocumelli, Loda, Pinardi, Tempia 1 , Yusuf. All. Zanardi