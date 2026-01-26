Basket giovanile. Inizia domani il Trofeo delle Province

In campo i migliori giocatori nati nel 2013

Prima sfida martedì 23 gennaio al Campus contro Varese

LECCO – Comincerà domani a Varese il percorso dei migliori Under13 delle province di Lecco e Sondrio nel “Trofeo delle province 2026”. La selezione dei migliori giocatori nati nel 2013 affronterà i loro pari età varesini nella sfida che si giocherà al Campus di Varese alle 19.

La seconda partita si disputerà al PalaRavasio di Olginate lunedì 23 febbraio alle 18.30 contro la rappresentativa di Como. Il 28 e 29 marzo si svolgeranno le finali sul campo di Verdello (Bg). Il calendario verrà stabilito dai risultati di queste prime due sfide.

La rappresentativa provinciale lecchese è guidata dai Referenti Tecnici Provinciali Marco Bugana (Lecco) e Giacomo Tarabini (Sondrio). Assistenti allenatori Francesco Puglisi (Lecco) e Alex Pontiggia (Sondrio).

Quindici i ragazzi convocati: Lorenzo Crema e Francesco Zoaldi (Morbegno), Matteo Brunoli e Andrea Fumagalli (Chiavenna), Giulio Argentieri e Pietro Galetti (Pescate), Alessandro Viscardi (Robbiate), Luca Baraggia, Rosario Scarsino e Luca Ossola (Civatese), Alessandro Colombo, Federico Gerosa, Emanuele Spreafico, Alessandro Bianco e Gabriele Merlo (Costa Masnaga). Riserve a casa Samuele Munaretto (Costa Masnaga), Tommaso Bigaran (Pescate) e Stefano Luraschi (Sondrio).