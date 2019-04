Lecco, Calolzio, Civatese e Mandello le società presenti.

4° posto nel Torneo di Cesenatico per il Basket Lecco U14.

LECCO – Inizierà questo fine settimana la fase finale dei campionati regionali lombardi. Per quanto riguarda la provincia lecchese, cinque formazioni saranno al via, pronte a contendersi il titolo.

La Gimar Lecco manda alla fase regionale due squadre: la U13 di coach Luca Dell’Oro – che ha chiuso la seconda fase imbattuta! – e la U15 di coach Paolo Gandini. Presenti due formazioni nel campionato U16 – la Carpe Diem Calolziocorte di coach Angelo Mazzoleni e la Civatese di coach Alessandro Brusadelli – e una nella categoria U18, la Polisportiva Mandello di coach Federico Tocalli.

I primi a scendere in campo i calolziesi, impegnati sabato pomeriggio a Vigevano. Domenica toccherà al Lecco U13 contro Seregno, mentre le atre tre partite rimanenti si disputeranno all’inizio della prossima settimana: lunedì giocheranno la Civatese a Cucciago e Mandello a Erba, martedì scenderà in campo il Lecco U15, l’unica formazione che giocherà in casa, contro il San Carlo.

In settimana si è poi disputata la 21° Edizione del Torneo Internazionale di Pasqua a Cesenatico. Nella categoria U14 si è fatta valere la Gimar Lecco di coach Matteo Semoventa, capace di chiudere il torneo al quarto posto assoluto. Grande soddisfazione per l’allenatore comense: “Il torneo di Cesenatico per l’U14 è stata una esperienza bellissima; non è solo stata un’opportunità di crescita tecnica, ma soprattutto una possibilità per aumentare la coesione del gruppo non solo nel campo di gioco ma anche nei momenti insieme extra-cestistici, fattore fondamentale per una squadra ambiziosa, di migliorare giorno dopo giorno non solo sul parquet ma anche nella vita quotidiana.”