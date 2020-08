Basket giovanile. La Gimar Lecco potenzia il settore minibasket

Si ripartirà coi progetti scuola

“L’obiettivo è quello di far crescere i nostri bambini”

LECCO – Il nuovo corso della Gimar Lecco, al momento ancora senza una squadra senior, avanza puntellando anche il settore minibasket. I blucelesti dovrebbero ripartire coi progetti scuola, grazie all’innesto dell’istruttore bergamasco Orazio Zirafi.

La dirigenza ha confermato gli storici istruttori Daniele Frisco e Matteo Mastragostino, aggiungendo in contemporanea Zirafi, che sarà “ un valido supporto tecnico e contribuirà a reimpostare il Progetto Scuola forte delle esperienze sul vicino territorio bergamasco”.

“Siamo pronti per cominciare una nuova stagione coi nostri piccoli del minibasket, che non vedono l’ora di tornare in campo dopo lo stop della scorsa stagione. Ho già parlato con tutti i membri dello staff tecnico, li ho trovati molto motivati e carichi per la ripartenza. Il minibasket è un settore a cui teniamo molto perché rappresenta il primo e importante passo nel nostro sport: l’obiettivo è quello di far crescere e formare al meglio i nostri bambini”, commenta il presidente Antonio Tallarita.

Si chiude invece, dopo dieci anni di collaborazione, l’avventura per la responsabile del minibasket Caterina Ruggiero, a cui vanno i ringraziamenti di tutta la dirigenza lecchese.