Basket giovanile. La Lombardia di Torti quinta al NU4

Buon risultato per la selezione 2011

Il torneo si è svolto a Nuoro durante le vacanze pasquali

NUORO – La selezione lombarda U15 ha conquistato il quinto posto assoluto al torneo NU4, conclusosi ieri a Nuoro. Tra i migliori giocatori della nostra regione era presente anche il lecchese del Centro Basket Pescate Alessandro Torti.

La formazione lombarda, allenata da coach Matteo Semoventa, ha esordito venerdì 3 aprile con una netta sconfitta (74-94) contro il Lazio. Sabato 4 i lombardi hanno dovuto giocare due partite, dominando (123-41) la Campania e poi perdendo contro la Toscana (81-106).

Con una vittoria su tre partite del girone eliminatorio, i giovani cestisti lombardi si sono qualificati per la finale 5°/6° posto contro la Sardegna. La sfida contro i padroni di casa è stata vinta senza troppi problemi col punteggio di 8662, grazie a un ultimo quarto da trentuno punti segnati.

Per quanto riguarda Torti, ha giocato tutte e quattro le partite, chiudendo con una media di 8 punti a partita, con un massimo di 11 proprio nell’ultima sfida contro la squadra sarda.