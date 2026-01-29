Basket giovanile. La selezione Lc-So espugna il Campus Varese

Battuti i 2013 varesini col punteggio di 75-78

“Ottimo inizio, battuta una selezione di buonissimo livello”

VARESE – Risultato di grande rilievo per la selezione Lecco-Sondrio nella prima partita del “Trofeo delle Province 2026”, competizione che mette a confronto i migliori cestisti lombardi nati nel 2013.

La selezione guidata da coach Marco Bugana, per la provincia di Lecco, e coach Giacomo Tarabini per quella di Sondrio – coi rispettivi assistenti Francesco Puglisi e Alex Pontiggia – ha espugnato martedì 27 gennaio il Campus di Varese battendo la selezione locale col punteggio di 75-78.

I ragazzi lecchesi si sono dimostrati competitivi per tutta la gara, giocando contro una delle province storicamente più forti del panorama lombardo. Miglior marcatore il masnaghese Alessandro Colombo con 22 punti. Bravi anche Giulio Argentieri (Pescate) e Francesco Zoaldi (Morbegno) con 12 punti a testa.

“Abbiamo iniziato benissimo questo torneo, facendo una grande partita e battendo una selezione che si è dimostrata di buonissimi livello – dichiara coach Bugana – complimenti ai ragazzi”.

La prossima partita la selezione Lecco-Sondrio la giocherà il 23 febbraio alle 18.30 a Olginate contro i “cugini” di Como.