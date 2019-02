Bravissimi Filippo Nicoletti, Luca Ferrari e Leonardo Corti.

Ora le giovanili della Gimar Basket Lecco attendono la fase regionale

LECCO – Ottimo risultato per le giovanili della Gimar Basket Lecco. Il terzetto formato da Filippo Nicoletti, Leonardo Corti e Luca Ferrari è riuscito a vincere la tappa provinciale del Join the Game 2019, torneo riservato alle categorie U13 e U14 di pallacanestro che si disputa tre contro tre.

La squadra lecchese U13 ha disputato il trofeo nella palestra di La Valletta Brianza ed è stata in grado di sconfiggere tutte le formazioni migliori, superando Morbegno, Costa Masnaga e Rovagnate. Grazie alla vittoria di oggi accederanno alla fase regionale, cercando di conquistare il biglietto per le finali nazionali.

Le altre tre squadre U13 lecchesi non hanno superato la fase a gironi.

Al Join the game 2019 il Basket Lecco ha partecipato anche con la formazione U14 – torneo disputatosi a Osio Sotto – ma le tre squadre blucelesti non sono riuscite a superare il girone eliminatorio.

Lo scorso anno un’altra formazione del Basket Lecco – la U14 di coach Marco Bugana – riuscì a vincere il torneo provinciale e ad andare alle fasi regionali, senza però qualificarsi per i nazionali.

Prima partecipazione in assoluto per la Lecco Basket Women, con quattro formazioni al via della categoria U13. La migliore è stata quella composta da Amato, Bianchi, Gianoli e El Hajji Mestour, in grado di vincere due delle quattro partite disputate.