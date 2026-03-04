Basket giovanile. Quattro lecchesi alla “March madness” lombarda

In campo a Cermenate il prossimo fine settimana

Selezionati tra gli atleti più promettenti nati nel 2012

LECCO – Saranno quattro i giocatori di pallacanestro lecchesi nati nel 2012 che parteciperanno alla “Lombardia march madness” in programma il prossimo fine settimana nella palestra di Cermenate (Co).

La manifestazione inizierà sabato 7 marzo alle 14 per concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 8. I giocatori convocati sono 96, divisi in otto squadre ispirate ai grandi college americani di pallacanestro (Tennesse, Texas, Alabama, Iowa State, Duke, Florida, Houston e Auburn).

Al termine del torneo vengono poi distribuiti i premi individuali. Nella scorsa edizione il pescatese Alessandro Torti vinse quello di “giocatore più migliorato”.

I quattro lecchesi convocati sono Diego D’Ettore e Mattia Magni (GSG Civatese), Alex Krasniqi (Centro Basket Pescate) e Tommaso Scarfò (Basket Lecco). Tra le riserve a casa sono stati inseriti il pescatese Alessandro Sesto e il briviese Manuel Formenti, giocatore del PG Cantù.