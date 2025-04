Basket giovanile. Quattro talenti lecchesi all’One Day Camp Academy

Si alleneranno a Bernareggio il 9 aprile

L’iniziativa è inserita nel progetto Academy Italia

LECCO – Saranno quattro i talenti lecchesi nati nel 2012 che parteciperanno all’ One Day Camp Academy, la due giorni organizzata dalla FIP Lombardia per cercare di scoprire nuovi talenti di interesse regionale e nazionale. Gli atleti saranno convocato il 9 aprile a Bernareggio e il 10 a Carugate. In totale saranno gruppi di lavoro da circa venticinque atleti, due per pomeriggio.

I ragazzi lecchesi selezionati sono Alex Krasniqi e Alessandro Sesto del Centro Basket Pescate, Tommaso Scarfò del Basket Lecco e Samuel Losa dei Rhinos Robbiate. I tre giovani cestisti sono stati inseriti nel gruppo 1 che si allenerà a Bernareggio nel PalaReds, tra le 17 e le 18.45.

L’iniziativa è un raduno per l’Academy Camp territoriale, che fa parte di un progetto più ampio, denominato Academy Italia.