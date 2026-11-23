Nel primo turno in campo quattro giocatori del Basket Costa

Un pescatese e due civatesi nel secondo turno

LECCO – Ancora buone notizie per i giovani talenti della provincia di Lecco, classe 2013. Martedì 24 novembre i selezionatori regionali ne hanno convocati sette nell’ambito del “Progetto Academy Italia”. I cestisti dovranno trovarsi al PalaPrealpi di Seveso (Mb) per un allenamento collegiale.

I turni di allenamento previsti sono tre. Nel primo (16.00/17.30) saranno in campo quattro giocatori del Basket Costa Masnaga: Samuele Munaretto, Emanuele Spreafico, Alessandro Viscardi e Alessandro Colombo. I quattro in questa stagione stanno giocando a Seregno, nell’ambito della collaborazione tra le due società.

Nel secondo turno (17.15/18.45) scenderanno sul parquet brianzolo due talenti della GSG Civatese – Luca Ossola e il suo compagno Luca Baraggia – e il valsassinese del Centro Basket Pescate Rosario Scardino.