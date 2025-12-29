Basket giovanile. Tanti lecchesi nelle selezioni della FIP Lombardia

Dieci ragazzi attenzionati dalla FIP Lombardia

D’Ettore, Magni e Krasniqi al raduno di Selvino fino a domani

LECCO – Buon momento per i giovani cestisti lecchesi, selezionati dai tecnici regionali della Federazione Italiana Pallacanestro in diverse occasioni.

Il 23 dicembre sono stati tre i giocatori invitati a Varese per partecipare all’Academy Games: Alessandro Torti (Centro Basket Pescate), Larry Williams (Carpe Diem Calolziocorte) e Nicolò Stropeni (Pol. Mandello). Per tutti e tre i quattordicenni si tratta di una conferma e dell’ennesima selezione regionale.

Qualche giorno prima, il 18 dicembre, era toccato ai giovani del 2013 essere convocati per un primissimo raduno, disputatosi a Carugate (Mb). In questo caso sono stati quattro i cestisti lariani: Luca Ossola e Rosario Scardino (Civatese), Alessandro Viscardi (Robbiate) e Alessandro Colombo (Basket Costa Masnaga).

È iniziato ieri il raduno per i classe 2012, l’ormai tradizionale tre giorni a Selvino (Bg). È ancora la Civatese ad avere due giocatori attenzionati – Diego D’Ettore e Mattia Magni – con anche Alex Krasniqi (Centro Basket Pescate) a far parte della selezione.