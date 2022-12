Basket. Il presidente Benzoni consegna i regali ad ABIO Lecco

La raccolta di regali effettuata durante l’ultima partita casalinga della Lecco Basket Women

“Un’iniziativa nata dalle ragazze e subito accolta con entusiasmo”

LECCO – I giocattoli raccolti durante l’ultima partita casalinga della Lecco Basket Women sono stati consegnati dal presidente della società lecchese Paolo Benzoni alla responsabile della sezione ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale ) di Lecco Samantha Romagonolo.

Grande è stata la soddisfazione del massimo dirigente della società bluceleste.

“L’idea di promuovere una raccolta di giochi e peluche da donare all’ABIO è nata dalle ragazze della squadra ed è stata sin da subito accolta con grande entusiasmo da tutti noi – dichiara il presidente della Lecco Basket Women – un modo bellissimo per fare solidarietà che ha visto in prima linea la nostra società e ha avuto il prezioso contributo di Basket Più Rezzato e un notevole riscontro da parte di tutti i nostri fantastici tifosi. Un enorme grazie a tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa iniziativa benefica”.

Molto contento anche il presidente di ABIO Lecco Samantha Romagnolo. “La raccolta di giochi organizzata dagli amici della Lecco Basket Women per noi ha molto valore non solo per la quantità delle donazioni, ma anche per l’attiva partecipazione unilaterale delle squadre coinvolte e perché è stata un’iniziativa autopromossa; questo significa che il servizio e il tempo che i nostri volontari dedicano alla “mission” della nostra associazione, rendere il meno traumatico possibile l’impatto della realtà ospedaliera ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, è conosciuto e apprezzato sul territorio. Questo deve essere uno stimolo per tutti noi per continuare con passione e entusiasmo a portare sorrisi in ospedale. Ringraziamo di cuore il gruppo della Lecco Basket Women, del Rezzato e tutte le persone che hanno lasciato un contributo per questa pregevole iniziativa”.