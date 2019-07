Basket. La Gimar Lecco riparte da coach Riccardo Eliantonio

Il coach monzese arriva dalla BMR Reggio Emilia.

LECCO – Le voci degli ultimi giorni sono state confermate: toccherà a coach Riccardo Eliantonio guidare la Gimar Lecco nella sua stagione più difficile, quella in cui verrà allestita una squadra giovane e l’obiettivo sarà mantenere la categoria.

La carriera del quarantasettenne allenatore monzese inizia nelle giovanili dell‘Aurora Desio, diventando vice allenatore di coach Alberto Martellossi in DNA. Passa poi a Cremona come vice di coach Andrea Trinchieri nel 2004 e resta lì fino alla stagione 2007/08.

Nelle ultime sette stagioni coach Eliantonio ha passato un quadriennio a Orzinuovi – sfiorando la promozione in Seria A2 – ed è subentrato in corsa prima all’Urania Milano e poi, due anni fa, alla BMR Reggio Emilia. Col club reggiano ha ottenuto una clamorosa salvezza nella stagione 2017/18 – da subentrato! – e poi una sfortunata retrocessione al termine dei Play Out 2018/19.

“Ringrazio innanzitutto il presidente Antonio Tallarita e il direttore sportivo Florinda Rotta per l’opportunità. Faremo un progetto basato sui giovani: una squadra che dovrà avere la forza di giocarsela con tutti – dichiara coach Riccardo Eliantonio – cercheremo gente motivata che abbia voglia di lottare su ogni pallone. Il girone sarà tosto e lo sappiamo: sarà un anno di ripartenza in cui dovremo essere uniti per raggiungere il minimo obiettivo, ossia la salvezza”.