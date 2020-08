Basket. La Gimar riparte oggi col “progetto giovani”

Le giovanili in palestra

Inizia la nuova avventura per coach Testa

LECCO – Lunedì 24 agosto inizia la nuova stagione della Gimar Lecco. Niente serie B, al momento niente prima squadra, ma solo tanti ragazzi vogliosi di riprendere a giocare a pallacanestro. A guidarli ci sarà il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Cristian Testa.

“Con oggi inizia la nuova stagione – dichiara l’allenatore lombardo – lo staff tecnico e il preparatore atletico si sono messi a disposizione dei ragazzi con largo anticipo, segno di una rinnovata voglia di essere punto di riferimento nel territorio, investendo tutte le energie per far crescere al meglio i giovani cestisti. Naturalmente sarà tenuta in considerazione la situazione emergenziale, seguendo alla lettera i protocolli di tutela dal contagio, in collaborazione coi dirigenti del Centro Sportivo al Bione”.

La prima settimana di lavoro vedrà i giovani blucelesti divisi in due macro gruppi, con tre allenatori e il preparatore atletico sempre presenti in palestra. “Il primo gruppo di allenamento sarà composto dai ragazzi del 2005 e del 2006, il secondo da 2007 e 2008, con l’aggiunta di qualche ragazzo del 2009. dalla prossima contiamo di dividere gli allenamenti su 3 gruppi. Spazio dunque a chiunque voglia provare a far parte della famiglia BL” ha concluso coach Testa.