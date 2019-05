Basket. La Lecco Basket Women perde gara 1 di Play Off

Tempo di lettura: 2 minuti

Lecchesi sconfitte in gara uno e con le spalle al muro.

Necessario vincere giovedì per portare la serie a gara 3.

LECCO – Iniziano col piede sbagliato i primi storici Play Off per la Lecco Basket Women, a caccia della promozione in Serie C femminile. La formazione di coach Daniele Berri parte bene e poi cede il passo al Basket Lions Del Chiese.

La sfida tra lecchesi e mantovane non si accende mai, con le squadre bloccate dalla paura di sbagliare. La Lecco Basket Women parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio (12-7), ma sarà solo un fuoco di paglia. Già nella seconda frazione la squadra ospite rientra, chiudendo con un punto di vantaggio (24-25).

Al rientro in campo sono ancora le lecchesi le più propositive, senza mai riuscire a prendere il comando della partita in maniera decisa. L’ultimo strappo bluceleste avviene nell’ultimo quarto dove, grazie ai canestri di Galli e De Caro, le padrone di casa arrivano fino al 41-34. Le “leonesse” reagiscono con una dolorosa zampata – nove punti consecutivi! – e ribaltano completamente il match, vincendo col punteggio di 49-55.

La Lecco Basket Women chiude la gara senza giocatrici in doppia cifra e con un pessimo 10/22 ai tiri liberi. Giovedì prossimo la seconda sfida, ore 21.30 a Casalmoro.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET LIONS DEL CHIESE 49-55

PARZIALI:12-7, 24-25, 34-33

LECCO: Faye, Buizza 8, Pozzi 7, Frisco 6, Ranieri 4, Paglia 2, Sanchez, Magni 2, Nava 9, Binda. All.:Berri

CASALMORO: Beschi, Cagalli, Bardelloni 4, Favalli 2, Ceretti 3, Cavazzini 8, Volta 7, Bellotti, Castellucchio, Tenca 5, Barbieri 15, Rozzini 11. All.: Andreoli.