Nessuna squadra di Csilver o Serie D ripartirà questa settimana

L’Autovittani Pescate potrebbe ripartire a partire da lunedì 8 febbraio 2021

LECCO – La stagione 2020/21 è stata falcidiata dal Covid-19, almeno per quanto riguarda la pallacanestro maschile lecchese. Al momento l’unica formazione che non si è mai fermata è la Missoltino.it Olginate, che gioca nel campionato di Serie B.

Tutte le formazioni senior dei campionati regionali hanno visto la loro stagione interrompersi con l’arrivo della seconda ondata. Da oggi potrebbero ripartire tutti – dai senior fino alla U13 – seguendo con estrema attenzione i protocolli. Al momento però quasi tutte le formazioni lecchesi restano al palo.

In Serie Csilver sia la Tecnoadda Mandello che l’Enginux Calolziocorte stanno monitorando la situazione. Molto scettico appare il presidente calolziese Dario Brini. “Con questa situazione di contagio penso sia quasi da pazzi ricominciare, visto che da due mesi il numero di morti non cala. In più c’è da tener conto anche della questione protocollo, che scarica tutte le responsabilità sulle società”.

Per quanto riguarda la serie D, l’unica formazione che riprenderà sicuramente – ma da settimana prossima – è l‘Autovittani Pescate. “Ci siamo organizzati per i tamponi, li faremo sabato prossimo. In settimana abbiamo l’incontro col sindaco, ma penso che saremo pronti a partire da lunedì 8 febbraio” dichiara coach Igor Amadori.

L’Edilcasa Civatese e la Medinmove Vercurago al momento non hanno intenzione di ripartire.

“Per ora non abbiamo in programma nessuna ripartenza – dichiara il coach grigiorosso Marco Brusadelli – se dovesse evolversi la situazione, avendo la certezza che il campionato riprenda, potremmo pensarci. Al momento non ci siamo nemmeno interessati con il Comune sull’eventuale possibilità di utilizzo della palestra”

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dei coguari Fabio Gatti. “La situazione è complicata e stiamo valutando i pro e i contro. Io sono pessimista: la sicurezza di atleti e dirigenti dovrebbe venire prima di tutto e i costi per ripartire sarebbero difficili da sostenere per una piccola realtà come la nostra”