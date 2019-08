Basket. Le giovanili della Gimar Lecco ripartono da coach Adriano Silvestri

Accordo triennale per l’allenatore milanese

“Cercherò di rinforzare tutti i nostri gruppi sia dal punto di vista qualitativo che da quello numerico”

LECCO –Con un comunicato stampa la Gimar Lecco ha ufficializzato l’ingaggio di coach Adriano Silvestri comenuovo responsabile del settore giovanile. Sotto la supervisione dell’allenatore milanese ripartirà il progetto di crescita sui futuri talenti lecchesi.

Silvestri è stato nominato responsabile del Settore Giovanile e anche del Minibasket della società bluceleste. Laureato in scienze motorie, con magistrale in scienza, tecnica e didattica dello sport, ha iniziato il suo percorso da allenatore a Cologno Monzese, passando poi a Carugate e alla Forti e Liberi Monza. Nel 2011 arriva all’Olimpia Milano, lavorando sulle formazioni U13 e U15, conquistando un terzo posto alle finali nazionali.

Dopouno stop a Vimodrone, responsabile del settore giovanile e del minibasket, inizia la sua carriera senior a Villasanta, vincendo un campionado di Serie D e perdendo la finalissima per salire in Cgold.

“Quest’anno, dopo un anno di pausa per la nascita di mia figlia, avevo bisogno di un impegno stimolante e soprattutto di tornare a lavorare anche coi giovani – dichiara Silvestri – Il Basket Lecco mi ha chiamato per un progetto triennale, con l’obiettivo di far crescere il minibasket e di sviluppare il settore giovanile: cercherò di rinforzare tutti i nostri gruppi sia dal punto di vista qualitativo che da quello numerico. Il lavoro sui fondamentali, gli allenamenti individuali e la preparazione atletica saranno la base di partenza. Sarà prioritario dare una mano alla società per arrivare ad avere di nuovo, da qui a pochi anni, squadre d’Eccellenza o d’Elite, diventando un punto di riferimento del territorio e, se possibile, produrre anche qualche giocatore per la prima squadra. Il mio obiettivo sarà anche quello ci far crescere i nostri allenatori delle giovanili, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, portando un valore aggiunto in società”.