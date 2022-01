Basket. L’ex NPO Michele Tremolada riparte da Cermenate

Accordo fino al termine della stagione con la squadra di C Gold

“Quando mi hanno detto che volevano firmarmi, ho accettato subito”

LECCO – La guardia lecchese Michele Tremolada ha siglato un accordo sino al termine di questa stagione con la Virtus Basket Cermenate, formazione che milita nel campionato di C Gold lombardo.

Tremolada (193 cm – 1999) ha iniziato a giocare nel Basket Costa Masnaga per poi trasferirsi nelle giovanili di Cantù, disputando giovanissimo il campionato di C Silver e vincendo lo scudetto U20.

Dopo una sfortunata parentesi a Forlì in serie A2, e un campionato di B nelle Marche tra Montegranaro e Teramo – interrotto dalla pandemia di Covid-19 – lo scorso anno aveva vestito la maglia della Gordon Olginate. In 22 presenze aveva tenuto una media di tre punti e altrettanti rimbalzi.

Tremolada, che si stava allenando da qualche giorno con la squadra comasca, si è dimostrato molto contento dell’accordo. “Con il passare degli allenamenti, la società e la squadra mi sono sembrate ottime, i dirigenti super disponibili. La squadra ha tanta voglia di lavorare nonostante i numerosi problemi a livello di infortuni e l’ambiente è davvero fantastico. Quando mi hanno detto che volevano firmarmi, ho accettato subito.”

“Per quanto riguarda il mio ruolo, mi metto a disposizione dell’allenatore. Posso fare l’esterno e, in questa categoria, anche il 4. Soprattutto in situazioni di emergenza infortuni come questa, bisogna essere pronti a lottare tutti assieme, per poter vincere più partite possibili. Ringrazio la società, il coach e i miei nuovi compagni di squadra per la fiducia, darò il massimo in ogni allenamento e partita. Forza Virtus!” conclude il giocatore.