Basket. L’Italbasket inciampa ma Niang è tra i migliori

Prestazioni solide contro Lettonia e Grecia

Gli azzurri non vincono ma il mandellese convince

MANDELLO DEL LARIO –Non è certamente andato come si sperava il “Trofeo dell’Acropoli” per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Ancora senza Danilo Gallinari – a riposo precauzionale dopo aver raggiunto la squadra in ritardo – gli azzurri hanno interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive con un “back to back” di sconfitte, la prima contro la Lettonia (68-83) e la seconda coi padroni di casa della Grecia, orfana di Giannis Antetokoumpo (74-76).

Per quanto riguarda i tifosi lecchesi, Saliou Niang ha confermato in entrambe le partite le sue doti. Contro i lettoni ha catturato dieci rimbalzi in soli quindici minuti di gioco – con anche sei punti realizzati – mentre contro i greci è stato il secondo marcatore della squadra con 14 punti.

Nelle sei amichevoli estive con l’Italbasket il mandellese ha avuto ampiamente la fiducia di coach Pozzecco, giocando quasi venti minuti a partita, con 8.6 punti e 5.6 rimbalzi di media.

Al momento la nazionale azzurra è ancora composta da tredici elementi, dopo l’esclusione di Tonut per infortunio. È improbabile che Pozzecco rinunci però all’ala mandellese, con Rossato come principale indiziato a lasciare il raduno.