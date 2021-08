Basket. L’Italia U19 di Colognesi chiude 11° ai mondiali d’Ungheria

Sconfitto l’Egitto nell’ultima gara del torneo

Tre punti e cinque rimbalzi di media per la lecchese

LECCO – Con la vittoria di ieri contro l’Egitto – la seconda, dopo quella ottenuta nel girone di qualificazione – la nazionale di pallacanestro femminile U19 italiana ha ottenuto l’11° posto ai campionati mondiali svoltisi in Ungheria.

Dopo un primo quarto interlocutorio (21-23), la formazione di coach Riccardi prende il largo con un parziale di nove punti consecutivi (30-23), andando al riposo di metà partita con quasi dieci punti di vantaggio (45-36).

Le ragazze egiziane provano a rientrare a inizio terzo quarto (47-44), ma la grinta della “panterina” Meriem Nasraoui riporta le azzurre sopra la doppia cifra di vantaggio (58-47).

L’ultima frazione inizia con l’Italia in controllo (63-49). Le azzurre continuano a spingere, toccando il venti punti di vantaggio su un canestro da tre di Turel (77-57) e vincendo col punteggio di 80-64.

La lecchese Silvia Colognesi ha chiuso il suo match con sette punti e quattro rimbalzi. Complessivamente, nell’arco dell’intero torneo, ha tenuto una media di tre punti e cinque rimbalzi, in quasi venti minuti di gioco.

Per quanto riguarda le altre “panterine” del Basket Costa, cinque punti di media per Allievi e Nasraoui, oltre dodici per la sfortunatissima Martina Spinelli, che ha disputato solo tre gare a causa di un infortunio al ginocchio.