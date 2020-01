Basket Mercato. Doppio colpo di Vercurago: presi Fontana e De Gregorio

Rinforzi per i coguari

Fontana esordirà già domani contro Cabiate

LECCO – La Medinmove Vercurago ha aggiunto “forze fresche” in vista di un girone di ritorno che dev’essere migliore di quello d’andata, se non si vuole correre il rischio di giocarsi dei pericolosi Play Out. La formazione del presidente Fabio Gatti ha inserito nel gruppo Christian Fontana e Thomas De Gregorio.

Fontana è una guardia di circa 180 cm. Nelle ultime due stagioni ha giocato con l’Enginux Calolziocorte, società nella quale ha svolto tutto il percorso giovanile, contribuendo alla meravigliosa cavalcata dello scorso anno verso la Cgold. In questa stagione non ha avuto spazio, giocando undici minuti totali in sole tre presenze in campo.

De Gregorio (190cm – 2001) è un’ala che ha nel curriculum anche uno scudetto giovanile, vinto nel 2015 con la formazione del Basket Cernusco. Rientrato in provincia, è tornato alla Polisportiva Mandello, dove ha trovato minuti in Serie D. Quest’anno, anche per lui, lo spazio si è ristretto e gli infortuni ne hanno condizionato il rendimento. Da qui la scelta di cambiare casacca a metà stagione.

“Siamo molto contenti dell’arrivo di questi due giocatori. Christian è un ritorno, l’ho seguito e negli ultimi due anni è cresciuto molto. Sappiamo già quello che ci può dare: grande difesa e qualche punto in attacco. De Gregorio l’ho visto indietro di condizione, ma mi ha impressionato per la tecnica individuale e le mani educate. Sicuramente sarà un ottimo innesto per aumentare il nostro potenziale offensivo. La cosa che mi ha più impressionato è l’entusiasmo col quale si sono calati nella nostra realtà, spero possano dare il loro contributo sin dalla partita di domani contro Cabiate” ha dichiarato il presidente Fabio Gatti.

Molto soddisfatto anche coach Gianluca Motta. “I due ragazzi si stanno allenando bene. Sono stati accolti nel migliore dei modi dai compagni e sono stati anche da stimolo per tutti. Christian esordirà già domani sera nell’importante sfida contro Cabiate”