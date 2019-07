Basket. Mercato SerieD. Vercurago annuncia Radaelli e Pozzi

Due giovani per coach Gianluca Motta.

Potenziato il settore lunghi.

VERCURAGO – Continua l’assestamento del roster per la Medinmove Vercurago del neo coach Gianluca Motta. La società lecchese ha aggiunto due tasselli per potenziare la fisicità della squadra, inserendo Federico Radaelli e Lorenzo Pozzi.

Federico Radaelli è un ala di circa centonovanta centimetri, proveniente dal vivaio della Gordon Olginate. Nato nel 1999, aveva già vestito la maglia della Medinmove Vercurago nella stagione 2017/18, non trovando molto spazio in campo. La scorsa stagione ha giocato all’Autovittani Pescate (Serie D), in doppio tesseramento con la Gordon.

Lorenzo Pozzi (195 cm – 1998) è un prodotto del vivaio del Basket Lecco. Uscito dalle giovanili blucelesti, ha giocato una stagione a Lierna (Cgold) e due a Mandello (Serie D). Nella squadra mandellese Lorenzo è cresciuto, ma alcuni infortuni ne hanno lmitato l’impiego, finendo fuori dalle rotazioni nei Play Off che la Tecnoadda ha vinto, ottenendo la promozione in Serie CSilver .

Pozzi e Radaelli sono gli ultimi due colpi di una squadra che ha già annunciato l’arrivo di Figini, Garota e Monte, tutti sotto i ventidue anni di età. Il progetto giovani a Vercurago continua senza sosta.