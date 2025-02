Basket. Niang, altra convocazione con la nazionale

Il ventenne mandellese alla sua terza chiamata

L’esordio potrebbe avvenire contro Turchia o Ungheria

LECCO – Non c’è il due senza il tre per Saliou Niang, l’ala mandellese che sta facendo benissimo con la maglia dell’Aquila Trento di coach Paolo Galbiati. I suoi progressi dell’ultimo anno sono stati notati anche dal coach della nazionale Gianmarco Pozzecco che, già in un paio di occasioni, aveva selezionato il giocatore.

Purtroppo, sino a oggi, per questione di piccoli problemi fisici Niang non ha mai potuto rispondere alla convocazione dell’allenatore triestino e quindi si spera che questa sarà la volta buona per vedere l’ex giocatore della Polisportiva Mandello e del Basket Lecco indossare la maglia azzurra.

La nazionale di pallacanestro disputerà due partite di qualificazione al campionato Europeo del 2025. La prima si svolgerà il 20 febbraio alle 18.30 a Istanbul contro i padroni di casa della Turchia, la seconda il 23 a Reggio Calabria alle 20.30, avversaria l’Ungheria. Gli azzurri hanno già ottenuto la qualificazione lo scorso novembre e quindi coach Pozzecco ha potuto effettuare delle convocazione “sperimentali”, inserendo molti giovani talenti interessanti.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Now.