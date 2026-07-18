Basket. Nigel Hayes Davis al Bione, allenamento e incontro coi ragazzi del Basket Lecco

Il campione si è allenato al Bione

Ad assisterlo dirigenti e giocatori del Basket Lecco

LECCO– Nella mattinata di oggi chi fosse passato nel palazzetto del Bione avrebbe avuto un’incredibile sorpresa. Nigel Hayes Davis, ex giocatore NBA e attuale ala del Panathinaikos Atene, era intento a effettuare una sessione di allenamento. A dargli una mano allenatori e giocatori del Basket Lecco.

Il giocatore americano è in Italia perché nel pomeriggio dovrà partecipare a un matrimonio ed è stato messo in contatto coi dirigenti del Basket Lecco, chiedendo spazio per potersi allenare.

Alle 9.15 è sceso in palestra per effettuare il suo allenamento, aiutato dai giocatori e dagli allenatori della società bluceleste; particolare la scelta della “colonna sonora”, una selezione di brani di musica classica e lirica.

A osservarlo, in tribuna, una trentina di giovani cestisti lariani.

Al termine della sessione Hayes-Davis ha regalato una maglia autografata alla società bluceleste, in ringraziamento per la disponibilità.

“Per noi è stato un onore poter ospitare un campione simile – dichiara il dirigente Paolo Galbiati – vedere l’allenamento di un professionista è sempre un arricchimento. Sono contento anche per i tanti nostri ragazzi in tribuna”.