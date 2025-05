Basket play off Serie C femm. Crema amara per la Lecco Basket Women

Lariane sconfitte in maniera netta (63-45)

Non bastano i 25 punti della scatenata Capellini

CREMA – Niente da fare per la Lecco Basket Women nella prima gara di semifinale sul campo del Basket Team Crema. Le ragazze di coach Valentina Canali restano in partita per un solo quarto e poi vengono travolte dalle padrone di casa. Domenica 18 maggio gara 2 a Malgrate per provare ad allungare la serie fino alla terza partita.

La Lecco Basket Women resta in partita fino al 15-13 del primo tempo, per poi venire letteralmente travolta nel secondo quarto, andando al riposo lungo con la metà dei punti delle avversarie (38-19).

Nella ripresa le blucelesti non riescono mai a riportare lo svantaggio sotto la singola cifra, nonostante la prova da 25 punti di una scatenata Capellini.

A fine gara il tabellone recita un eloquente 63-45 a favore delle esperte cremasche.

“Faccio i complimenti a Crema, formazione veramente di alto livello. Noi abbiamo giocato un buon primo quarto, mentre purtroppo siamo schiantate malissimo nel secondo, accumulando un distacco che non è stato più possibile colmare – dichiara coach Canali – dobbiamo pretendere di più da noi stesse in gara 2, assolutamente, lavoreremo per farlo”.

BASKET TEAM CREMA – LECCO BASKET WOMEN 63-45

PARZIALI: 18-13; 38-19; 47-32

LECCO: Bassani 2, M. Aondio, Capaldo 2, V. Aondio 2, Scola, Davide 8, Oggioni 2, Oddo, Ratti, S. Galli 4, Cincotto, Capellini 25. All.: Canali.