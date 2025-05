Basket play off Serie C femm. La Lecco Basket Women “stecca” a Lodi

Lecchesi sconfitte col punteggio di 62-60

Inutile la prova super di Bassani, 22 punti per lei

LODI – La Lecco Basket Women subisce lo stesso destino della WBT Calolziocorte: dopo aver dominato gara 1, non riesce a chiudere la serie alla seconda partita contro il Basket Lodi – persa 62-60 – e dovrà farlo nella decisiva gara tre, domenica 4 maggio alle 18.30 a Malgrate.

Lodi non si fa cogliere impreparato sul campo di casa e al termine del primo tempo la partita è in perfetta parità (32-32).

Le lodigiane provano a scavare un piccolo solco nella ripresa (42-36) ma una gigantesca Silvia Bassani – 22 punti in serata! – riporta avanti la squadra bluceleste (46-48), col terzo quarto che termina sul punteggio di 48-51.

Nell’ultima frazione sono le padrone di casa a mettere la freccia. La Lecco Basket Women avrebbe più volte la possibilità di impattare il match – sfruttando gli errori ai tiri liberi delle avversarie – e anche la palla in mano nell’ultima azione, a otto secondi dalla sirena finale. L’incomprensione tra Aondio e Galli fa sfumare l’azione e rimanda tutto a domenica prossima.

“Abbiamo giocato una partita contratta, sembravamo diverse rispetto a soli tre giorni fa, e Lodi ci ha punito con precisione al tiro da fuori e con una difesa molto fisica e al limite ci ha tolto certezze e riferimenti – dichiara coach Valentina Canali – noi abbiamo purtroppo sbagliato tanto e avuto problemi di falli che ci hanno condizionato completamente, con un metro arbitrale discutibile e che ha inciso parecchio. Ora ci rimbocchiamo le maniche e ci presentiamo domenica con il coltello fra i denti”.

BASKET LODI – LECCO BASKET WOMEN

PARZIALI: 15-17; 32-32; 48-51

LECCO: Bassani 22, M. Aondio 4, Capaldo, G. Galli ne, V. Aondio 11, Scola 7, Davide, Oggioni 7, Oddo, S. Galli 7, Cincotto 2, Capelliini. All.: Canali.