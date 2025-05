Basket play off Serie C femm. LBW pronta per il secondo turno

Domani la sfida contro il Basket Team Crema

“Giochiamo senza alcuna pressione per il risultato”

LECCO – Domani alle 18 la Lecco Basket Women sfiderà il Basket Team Crema, in trasferta. Per le ragazze di coach Valentina Canali sarà durissima passare il turno e accedere alle finali per la promozione in Serie B, ma l’allenatrice casatese è pronta a dare battaglia, rivendicando quanto di buono ha fatto la sua squadra in questa lunghissima stagione.

“Il primo pensiero è che dobbiamo essere fiere di quanto sin qui fatto. Lo scorso anno abbiamo completamente rinnovato la squadra e ci siamo fermate ai quarti. Quest’anno, ripartendo da quel nucleo e inserendo alcune ragazze del territorio, ci siamo migliorate e superate, raggiungendo una semifinale, un risultato importantissimo che ci inorgoglisce. Ora affrontiamo questa semifinale contro Crema con estrema lucidità, determinazione, voglia di provarci con tutte noi stesse”

L’analisi poi passa su quella che è l’avversaria di giornata, una squadra costruita per puntare direttamente alla promozione. “Crema è compagine costruita per il salto di categoria, a partire dal coaching staff di grande esperienza e trascorsi, e con le sue giocatrici di punta, Rizzi, Caccialanza e Pappalardo, tre stelle assolute per la categoria, che ancora nella passata stagione giocavano in serie A2 – conclude coach Canali – noi abbiamo però un roster lungo, con dodici giocatrici in grado di contribuire e tenere il campo bene, non abbiamo alcun timore reverenziale: siamo qui perché ce lo siamo meritate e abbiamo il vantaggio di poter giocare senza alcun tipo di pressione per il risultato”.

Gara 1 si disputerà domenica 11 maggio alle 18 a Crema. Il ritorno sarà la domenica successiva alle 18.30, sul campo di Malgrate. L’eventuale gara tre il 25 maggio, ancora a Crema.