Basket Play-off Serie C femm. Lecco Basket Women, buona la prima!

Le lecchesi vincono 55-41

Partita già indirizzata al termine del primo quarto (20-5)

MALGRATE – Netta vittoria per la Lecco Basket Women nella prima sfida dei quarti di finale dei play-off di Serie C femminile. La squadra di coach Valentina Canali ha letteralmente dominato la partita contro il Basket Lodi, chiudendola sostanzialmente già nel primo quarto.

L’inizio di partita è semplicemente strepitoso per la formazione lariana, dopo dieci minuti di gioco la Lecco Basket Women ha il quadruplo dei punti delle avversarie (20-5). Coach Rossi prova a giocarsi la carta della zona per rallentare le blucelesti, ma il divario si allarga ulteriormente (35-16).

Sulla ripresa c’è poco da commentare, con le lodigiane che non danno mai l’impressione di poter tornare in partita e le blucelesti che ampliano la rotazione, vincendo comunque col punteggio di 55-41.

“Sono ovviamente soddisfatta della prova delle ragazze, hanno applicato alla perfezione il piano partita e le ho viste, come mai prima, estremamente concentrate e determinate. Abbiamo giocato con motivazione e applicazione e le gambe non hanno tremato, e di questo sono molto contenta – dichiara coach Canali – mercoledì andiamo a Lodi per provare a chiudere la serie ma sappiamo che sarà durissima e che le avversarie daranno il mille per mille per metterci in difficoltà”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET LODI 55-41

PARZIALI: 20-5; 35-16; 47-28

LECCO: Bassani 11, M.Aondio 2, Capaldo 4, V.Aondio 10, Scola, Davide 4, Oggioni 6, Oddo, S.Galli 14, Cincotto 2, Rota 2, Capellini. All.: Canali.