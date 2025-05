Basket play-off Serie C femm. Lecco Basket Women, Crema fatale

Il Basket Team vince 53-63

“Fiera delle ragazze” dichiara coach Canali

MALGRATE – Non è riuscita l’impresa alla Lecco Basket Women. Nella seconda sfida di play-off, validi per la promozione in Serie B, la squadra di coach Valentina Canali cede nuovamente il passo al Basket Team Crema. Con questa sconfitta si chiude un campionato comunque positivo per la formazione bluceleste, giunta fino al secondo turno di play-off.

L’inizio di gara fa ben sperare il numeroso pubblico presente. La LBW è attentissima sia in attacco che in difesa e lascia a crema due soli punti nei primi sette minuti (13-2). Le lariane raggiungono il massimo vantaggio all’inizio del secondo quarto (20-8) ma poi subiscono il rientro delle cremasche che, nella terza frazione, impattano il match a quota 32 e al trentesimo minuto sorpassano con un gioco da tre punti della scatenata Pappalardo (40-41).

Nell’ultimo quarto le cremasche dimostrano di avere più energia e volano via, vincendo la partita 53-63. Inutili i 17 punti di Galli.

“Chiudiamo questa stagione brillante con una sconfitta 2-0 nella serie che è onesta e rispecchia il valore della squadra di Crema, formazione di livello assoluto che già avrebbe ben figurato in serie B quest’anno, e cui facciamo i nostri complimenti e l’augurio di centrare l’obiettivo perseguito – dichiara coach Canali – dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, di una stagione ricca di successi e di un percorso in crescendo. Sono fiera delle ragazze e ringrazio ciascuna di loro, così come ringrazio i miei assistenti Salvatore e Maria Cristina per il supporto preziosissimo. È stata una bellissima stagione, e dobbiamo guardarla con il sorriso di chi ha fatto qualcosa di importante.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET TEAM CREMA 53-63

PARZIALI: 10-15; 27-33; 51-54

LECCO: LBW: Bassani 9, M. Aondio, G. Galli, V. Aondio 3, Scola 4, Davide, Oggioni 6, Oddo 4, S. Galli 17, Cincotto, Rota, Capellini 10. All.: Canali.