Basket play-off Serie C femm. Lecco Basket Women, nessun problema in gara 3

Lodi battuta col punteggio di 72-55

18 punti per Silvia Bassani

MALGRATE – Per la seconda volta in altrettante partite casalinghe la Lecco Basket Women domina la sfida contro il Basket Lodi, guadagnandosi il diritto di passare in semifinale play-off, inseguendo la promozione in Serie B.

Le lodigiane resistono fino alla metà del primo quarto e poi vengono travolte dalla marea bluceleste negli ultimi cinque minuti della frazione (28-11).

Il secondo tempo inizia con un vantaggio pressoché immutato (43-25). Lodi prova a ingolfare l’attacco lariano con la difesa a zona, non ottenendo risultati tangibili. Al contrario, sono le lecchesi che aumentano progressivamente il divario e chiudono la partita già alla fine della terza frazione (62-37), mollando il colpo nell’ultimo quarto fino al 77-55 finale.

Miglior marcatrice del match Silvia Bassani a quota 18 punti.

“Una partita super, le ragazze sono state bravissime. La sconfitta di mercoledì ha lasciato in tutte rammarico e voglia di riscatto, e oggi sono scese in campo motivate, concentrate e con tantissima cattiveria agonistica – dichiara coach Valentina Canali – abbiamo giocato una partita eccellente, solide in difesa e molto corali in attacco, siamo state brave a controllare meglio i rimbalzi e più lucide nel gestire i ritmi di gioco, quando spingere e quando ragionare”

Tra due settimane le lariane torneranno a giocare sul campo del Basket Crema, gara 1 di semifinale play-off, al meglio delle tre partite.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET LODI 72-55

PARZIALI: 28-11; 43-25; 62-37

LECCO: Bassani 18, M. Aondio 2, Capaldo, V. Aondio 5, Scola 7, Davide 5, Oggioni 4, Oddo, Ratti, S.Galli 9, Cincotto 6, Capellini 16. All.: Canali.