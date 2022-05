Basket play-off Serie C. La Lecco Basket Women pronta alle semifinali

Domenica gara 1 contro la capolista Melzo

“Scenderemo in campo senza alcun timore reverenziale” dichiara coach Canali

LECCO – La Lecco Basket Women non si vuole fermare. Dopo aver espugnato il campo di Gallarate nei quarti di finale – gara secca! – le blucelesti si apprestano ad affrontare la capolista Melzo, formazione che ha chiuso il campionato di Serie C femminile al primo posto in classifica e perso solamente due volte in stagione.

Le ragazze di coach Valentina Canali proveranno a contare sul “fortino casalingo” – imbattute in stagione in casa – per creare qualche grattacapo alle milanesi.

“Melzo è squadra rodata, affiatata e che fa un basket di ottimo livello. Sono complete in ogni reparto, le rotazioni non fanno calare il livello della squadra, hanno meccanismi offensivi ben oliati e una difesa molto fisica e aggressiva – dichiara coach Canali – Non per nulla hanno perso due partite in tutta la stagione. Cercheremo di togliere loro qualche sicurezza e poi penseremo a valorizzare le nostre qualità. Se siamo qui è perché abbiamo la nostra da dire e scenderemo in campo senza alcun timore reverenziale.

Le prestazioni in campo delle giocatrici lariane hanno entusiasmato anche il presidente Paolo Benzoni. “Sono stati 5 anni pieni di emozioni e di grande crescita; dopo l’esperienza iniziale in Promozione siamo stati ammessi in Serie C con l’obiettivo di ben figurare, puntando ad una tranquilla salvezza. Adesso, dopo una grande stagione e l’impresa di Gallarate nei quarti di finale, ci troviamo a sfidare Melzo nella semifinale dei playoff per la Serie B, un sogno che si è avverato, daremo tutto per continuare a viverlo”.

Gara 1 di semifinale si giocherà sul campo di Annone, domenica 29 maggio alle ore 18.00. Il ritorno domenica 5 giugno a Melzo, medesimo orario.